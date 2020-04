Poio apostará pola organización de eventos deportivos para impulsar o turismo e a economía local

O estado de alarma decretado para combater a pandemia do coronavirus está a afectar gravemente a todos os sectores da sociedade. O turismo e o deporte están entre os ámbitos máis afectados e o Concello de Poio, que xa ten a mente posta na volta á normalidade, pensa combinalos para reactivar a economía local.

Na Concellería de Deportes, que dirixe Marga Caldas, están moi pendentes da evolución da emerxencia sanitaria para establecer un calendario de eventos. "Un dos nosos obxectivos é apostar polo deporte como factor dinamizador da economía de Poio”.

Con esta meta, o goberno local dará prioridade a aquelas actividades que poidan ter un impacto turístico e que traian a participantes doutros territorios que redunde nunha reactivación da actividade comercial e hostaleira do municipio.

Unha das actividades que xa están a planificar é a organización dun campus deportivo de verán para menores, que serviría tamén para que as nenas e nenos "poidan desquitarse destas semanas de confinamento", explican desde o Concello facendo fincapé en que só se aprobarán estas medidas cando se levanten as medidas do estado de alarma e establézanse as pautas de seguridade e protección pertinentes.

Ademais da organización de eventos, o departamento de deportes traballa noutras accións dirixidas a paliar o impacto da crise. Unha delas céntrase en compensar os pagos das escolas deportivas cuxa actividade quedou suspendida desde que se decretou o estado de alarma. "O que faremos será efectuar un desconto aos usuarios na vindeira tempada”, explicou a concelleira nacionalista. Doutra banda, teñen tamén prevista a aprobación das bases reguladoras das achegas aos clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro na próxima Xunta de Goberno.

Ademais, aqueles abonados ao ximnasio municipal que abonaron a cota do mes de marzo serán compensados cando se retome a actividade e xa están suspendidos os recibos de todos aqueles meses nos que a instalación permaneza pechada. Para fomentar un estilo de vida saudable, desde a páxina de Facebook Poio Móvese compartirán de forma diaria rutinas de adestramento a realizar en casa para a poboación.