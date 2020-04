VIDEO.- O motivador vídeo co que o Pontevedra Rugby Club reflexiona sobre os valores deste deporte

Cunha sinxela sucesión de fotografías da base do Pontevedra Rugby Club e unha voz en off que relata o crecemento como deportistas e persoas dos mozos do club que empezaban a descubrir un deporte minoritario na cidade do Lérez realizado para o final da tempada do equipo sub 16 que os enfrontou ao RC Vigo, o conxunto pontevedrés quixo conmemorar o primeiro aniversario daquel partido e aquela peza audiovosual que calou nos corazóns de toda a familia.

"Unidos na melé pódese mover o mundo", asegura o locutor para destacar a importancia da unión e do traballo en equipo sobre o terreo de xogo e tamén nunha sociedade que xoga estes días uno dos partidos máis decisivos da historia.

O vídeo, compartido nas redes sociais do club, correu como a pólvora acumulando decenas de likes e veces compartido. Ademais serviu para desexar ánimo a todos os membros do club que, como o resto de deportistas, víronse privados da práctica deste deporte para acatar as normas do decreto de alarma.