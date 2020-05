Suspenden a etapa de Cerponzóns, segunda do programa Ponteandadas 2020

As medidas de prevención previstas nos plans de desescalada pola pandemia do Covid-19 decretadas polo Goberno seguen obrigando a cancelar ou aprazar eventos. A última suspensión en Pontevedra é a andaina prevista para o 24 de maio pola parroquia de Cerponzóns encadrada no programa municipal Ponteandadas 2020.

O concelleiro responsable deste departamento, Tino Fernández, indicou que os organizadores da iniciativa transmitíronlle a súa intención de enviarlle unha nova proposta de datas para a celebración destas saídas así como un borrador cun estrito protocolo de seguridade.

Con anterioridade, a concellería de Deportes viuse obrigada a suspender outros dous eventos deste programa como a andaina inaugural fixada para o 15 de marzo entre Bora e Mourente ou a conferencia sobre 'Deporte a calquera idade' do 18 de abril incluída no ciclo de charlas de vida saudable.