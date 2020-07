Segunda fichaxe do Pontevedra: o extremo Óscar Fernández xa é granate

Horas despois de anunciar a Imanol García, mediocentro chegado do Córdoba, como a súa primeira fichaxe para a próxima tempada, o Pontevedra Club de Fútbol confirmou a incorporación dun segundo xogador: o extremo dereito Óscar Fernández.

O xogador cántabro incorporarase á disciplina granate tras militar a pasada campaña en dous equipos da Segunda B, o Barakaldo e o Don Benito.

Entre ambos, Óscar Fernández xogou 28 partidos e marcou un gol.

Fernández, que ten 25 anos, formouse no Racing de Santander e, entre outros equipos, xogou no Castellón e no Fuenlabrada.