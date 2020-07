Tres novas renovacións de golpe no Arosa: Adrián Gómez, Sidibé e Javi Fontán

A ritmo frenético, así comezou o Arosa a planificación da próxima tempada, na que volverá competir en Terceira División pero aspirando alto.

O club arlequinado volveu anunciar de golpe varias renovacións, facendo que o equipo que adestrará de novo Rafa Sáez empece a tomar forma.

Trátase de Adrián Gómez, Javi Fontán e Oumar Sidibé.

O caso de Sidibé é especial, e é que o centrocampista leva dúas tempadas en branco debido a unha grave lesión de xeonllo. Con todo, recuperado desde princicpios de ano, o Arosa faille de novo un sitio no equipo confiando en que recupere a súa mellor versión.

Adrián Gómez pola súa banda cumprirá a súa segunda campaña na Lomba. O lateral chegou ao club tras xogar catro campañas seguidas en Segunda B entre Pontevedra e Rápido de Bouzas.

Por último Javi Fontán afrontará o seu cuarto curso en Vilagarcía, o terceiro no primeiro equipo tras aterrar no seu momento no xuvenil.

Os seus nomes únense aos outros futbolistas renovados ata a data, é dicir, a Julio Rey, Sergio Cotilla, Róber Fernández e Pedro García.