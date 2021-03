Gómez Noya elixe México para adaptarse á "calor extrema" que espera nos Xogos de Tokyo

Javier Gómez Noya, nun acto organizado polo Banco Santander no Consello Superior de Deportes © @123acorrer Banco Santander

Cada vez falta menos para que Javi Gómez Noya inicie oficialmente a súa tempada 2021, nun ano no que o gran obxectivo serán os Xogos Olímpicos de Tokyo. Todo xira ao redor da cita olímpica e á posibilidade de conseguir unha segunda medalla que engorde a súa xa de seu extraordinario palmarés. Por iso a súa presenza nun acto promocional en Vigo, onde o Banco Santander inauguraba este luns un Work Café, serviu para repasar ante os medios de comunicación as súas expectativas e plans para chegar ao 100% a Xapón.

"Estou a atoparme ben", recoñeceu o pentacampión mundial de tríatlon en distancia olímpica antes de revelar o destino elixido para aclimatarse á "calor extrema" que lle espera no verán na Olimpíadas. Ese destino será a illa mexicana de Cozumel, lugar moi vinculado ao tríatlon ao que ten previsto desprazarse a principios do mes de abril. Será "unha primeira concentración nunhas condicións similares ás que nos atoparemos en Tokyo", explicou "coa idea de repetila xusto antes dos Xogos".

Cabe lembrar que no evento de proba realizado en 2019 no circuíto xaponés que acollerá a carreira olímpica a temperatura foi "bastante máis do habitual" con preto de 30 graos.

Gómez Noya sinalou ademais que os seus plans pasan por viaxar a Xapón "entre unha semana e dez días" antes de competir, a expensas dos protocolos para cumprir, que aínda non foron confirmados e que poden facer variar estes plans. "Non queremos estar demasiado tempo alí, porque as condicións para adestrar son un pouco peores", afirmou o triatleta galego afincado desde hai anos en Pontevedra.

Aínda que a súa prioridade pasa pola carreira individual, Javi non descartou participar na substitución mixta se así llo pide o seleccionador. "Estou dispoñible", asegura aínda que "non é unha distancia que me entusiasme, porque é moi curta". Aínda así "sairía a dar o máximo" defende sobre esta posibilidade.

Antes dos Xogos Javi Gómez Noya ten previsto probar o seu estado de forma no inicio das Series Mundiais, coas carreiras do 15 de maio en Yokohama e o 6 de xuño en Leeds.

Na súa charla ante os medios o máximo expoñente do tríatlon galego e nacional non se atreveu a pechar a porta por completo a tentar repetir experiencia olímpica en París 2024. "É posible que sexa a última oportunidade", sinalou sobre a olimpíada de Xapón, pero "case descartaba ir a Tokio e aquí estou, en plena preparación". Por todo iso "non me atrevo a dicir que non", sentenciou. Só o tempo poderá dicilo.