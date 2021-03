O Bádminton Ravachol sae do descenso coa súa vitoria fronte ao Benalmádena

Importante vitoria a conseguida a fin de semana polo Bádminton Ravachol Pontevedra para reforzar a súa candidatura á permanencia na División de Honra.

Os pontevedreses recibían o Benalmádena no Pavillón Multiusos da Xunqueira, ante a falta de dispoñibilidade do CGTD e o Municipal, pero non acusaron nin o cambio nin as baixas para sumar un triunfo que pode ser decisivo e que lle fai abandonar os postos de descenso.

"Con esta vitoria volvemos saír do descenso directo, pero a liga está incriblemente igualada, xa que o cuarto posto está a só 3 puntos", explica o adestrador do Ravachol, Jesús Pereiro.

O resultado foi dun contundente 6-1, que non reflicte a igualdade dos encontros.

O dobres mixto de Javier Sánchez e Elena Fernández deu o primeiro punto aos pontevedreses, e Manuel Brea e Javier Sánchez puxeron o 2-0 no dobres masculino. Recortou distancias o conxunto andaluz no dobles feminino, ao vencer Elena Lorenzo e Ainoa Cuervas ás locais Ania Setién e Elena Fernández, pero foi o único borrón.

Nos individuais Ana Carbón facíase coa vitoria pola vía rápida ante a nova Candela Antequera (21-10, 21-10) mentres que Gabriel Fernández superaba a Fernando Mateo (21-13 27-25) para garantir o triunfo do Ravachol.

Xa cos puntos no peto, saltaban á pista Ania Setién e Manuel Brea. Setién venceu a Lucía Galvin con relativa comodidade (21-8, 21-13), mentres que Brea completaba o partido máis igualado da xornada ante Ernesto Baschwitz (21-18, 14-21, 21-15).

"Estou tremendamente satisfeito co rendemento de todo o equipo. As cousas saíron moi ben, polo resultado e polo xogo demostrado por todos, coa parte negativa da lesión de Elena, que esperemos non sexa grave e se poida recuperar canto antes", sinalou Pereiro afirmando que "o tramo final da liga vai ser de auténtico infarto, temos que seguir facéndonos fortes nos partidos de casa e ver se podemos dar algunha sorpresa contra algún rival da parte alta. Aínda nos queda moito por facer se queremos manter a categoría".