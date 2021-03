Arosa e Ribadumia coñecen o seu novo calendario nos grupos de Terceira polo ascenso e a permanencia

A Real Federación Galega de Fútbol confirmou este luns o calendario da segunda fase da tempada na Terceira División, que Arosa e Ribadumia afrontan con obxectivos completamente opostos.

No que respecta ao Arosa, os de Vilagarcía quedaron encadrados no grupo que pelexará polas dúas prazas de ascenso directo, xunto a Bergantiños (48 puntos), Arenteiro (47 puntos), Polvorín(42 puntos), UD Somozas (41 puntos) e Alondras (37 puntos). Os de Rafa Sáez parten con 41 puntos, a 6 por tanto do ascenso directo á Segunda RFEF. En todo caso, de non conseguilo aínda quedará a opción do play-off pola última praza de ascenso, que xogarán os catro equipos do seu grupo que non logren subir directamente e dous máis saídos do grupo intermedio.

Con este panorama o cadro arlequinado estrearase esta próxima fin de semana visitando o Polvorín, mentres que o seu primeiro encontro na casa terá lugar fronte ao líder Bergantiños o 11 de abril. O Arosa pechará a fase o 9 de maio no seu estadio contra o Somozas.

Consulta aquí o calendario completo do Arosa no grupo polo ascenso.

Diferente, pero non menos intensa, será a loita que terá por diante a partir de agora o Ribadumia no grupo pola permanencia, no que oito dos seus 12 equipos caerán a Preferente. Os aurinegros parten xusto desde a última praza de descenso con 26 puntos, a 2 da salvación. Acompáñanlle nesta liguiña o CD Barco (30 puntos), Arzúa (29 puntos), Viveiro (28), Ourense CF (28), UD Ourense (25), Estudiantil (20), Atios (20), As Pontes (19), Fisterra (17), Paiosaco (12) e Pontellas.

Por diante 12 xornadas de competición que comezarán para os da Senra a domicilio, no campo do As Pontes. O seu primeiro partido en casa chegará o 11 de abril fronte á Agrupación Estudiantil, mentres que o seu último partido da fase disputarase o 20 de xuño en Fisterra.

Consulta aquí o calendario completo do Ribadumia no grupo pola permanencia.