A Deputación recibe os clubs deportivos de elite da provincia nun "acto de orgullo"

Recepción na Deputación aos clubs deportivos de elite da provincia © Deputación de Pontevedra

O Pazo Provincial da Deputación foi escenario este luns dun "acto de orgullo" para recoñecer a labor dos clubs deportivos de elite da provincia.

Neste caso a administración provincial reuniu a representantes de clubs masculinos, do mesmo xeito que a pasada semana fixera cos femininos nun acto celebrado na súa sede de Vigo.

Desta forma a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e o deputado de Deportes, Gorka Gómez, recibiron a representantes do Club Balonmán Cangas, Club Cisne de Balonmán, Coruxo FC, GD Supermercados Froiz, Club Ciclista Rías Baixas, Club AMFIV, Gimnástica de Pontevedra, Bádminton Ravachol, Tenis de Mesa Monte Porreiro e da Agrupación Deportiva Vincios.

"Temos a sorte de ter novos equipos na elite cada ano, polo que lle dedicamos máis recursos" sinalou a dirixente, sobre todo tras "un ano de peche, de non poder estar co público, dificultades económicas pola perda de patrocinios... Un golpe moi duro do que somos moi conscientes na Deputación ", afirmou.

Entre os asistentes, o director técnico do Tenis de Mesa Monte Porreiro aproveitou a súa intervención para reivindicar que na situación actual "a práctica de deporte é segura".

No actual exercicio a Deputación destina 678.000 euros aos clubs de elite da provincia, o que supón un 7,19% máis que en 2020.