O Teucro, impotente en ataque, cae con claridade co Amenabar Zarautz (23-30)

Partido entre o Teucro e o Amenabar Zarautz no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedade Deportiva Teucro non puido facer nada no encontro deste domingo ante o Amenabar Zarautz celebrado no Pavillón Municipal. A pesar de ser un partido vital na súa loita pola permanencia en División Honra Prata e de pelexar durante os primeiros minutos, a impotencia en ataque dos xogadores azuis acabou condenándoos nunha nova derrota.

Comezou ben o Teucro, metido no partido anotando cada ataque do que dispoñía. Con todo, o seu rival non foi menos e non perdoou, igualando cada gol teucrista ata alcanzados os primeiros 7 minutos (4-4).

A partir de aí, os de Pontevedra comezaron a ir a remolque. Dzokic enviou fose o seu lanzamento os sete metros, mentres o Amenabar, por mediación de Olaizola colocábase por diante por primeira vez no encontro (6-7).

Empezaron a estrelarse coa defensa vasca, que replegaba con rapidez e complicaba o encontro aos de Irene Vilaboa, obrigada a parar o cronómetro cando se alcanzaba o cuarto de hora e o marcador mostraba un 6-9.

Impotentes en ataque durante case 10 minutos, os locais viron a luz co gol de Víctor Deco (7-11), pero o Zarautz, lonxe de apagarse, seguiu poñendo contra as cordas a un Teucro ao que se lle empezaba a complicar o partido (min. 22, 7-13).

Aparecía Fede Wermbter por momentos, tentando manter vivo ao seu equipo sen dar resultado, xa que o seu rival non baixou a garda e ampliou a renda a 7 goles coa que se chegou ao descanso (9-16).

Despois do paso polos vestiarios, produciuse unha choiva de goles nas que cada gol anotado polo Teucro era respondido polo Amenabar. Polo menos así foi ata chegado o ecuador da segunda metade, momento no que os de Pontevedra reduciron diferenzas a seis goles (18-23).

Seguiron pasando os minutos e a vitoria vasca estaba servida. Adiantou a defensa o Teucro coa intención de roubar o esférico e reverter a situación, pero o Zarautz, con ataques lentos e unha boa mobilidade, só tivo que deixar que o tempo correse ao seu favor ata alcanzar o asubío final.

Finalmente, o partido concluíu nun duro 23-30 que practicamente obriga ao Teucro a gañar as tres finais que quedan.

Consulta as estatísticas do Teucro- Amenabar Zarautz