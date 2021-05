Copa de España e selectivo encherán de padeeiros o encoro de Verducido esta fin de semana

Fredi Bea e Tino Fernández © Mónica Patxot

O complexo deportivo David Cal de Verducido acollerá catro xornadas de frenética actividade piragüística. Para o sábado e domingo está programada a Copa de España en modalidade sprint, na que participarán preto de 700 piragüistas de 80 clubs de toda España. Pero a competición comezará este mesmo xoves co selectivo de categoría sub 23 e xuvenil para o próximo campionato europeo, no que están rexistrados 250 deportistas.

As modalidades que poderá gozar o público que acuda esta fin de semana a Verducido son C1, C2, K1 e K2 na distancias de sprint.

Este martes tivo lugar no Concello de Pontevedra a presentación de ambas as probas. O presidente da Federación Galega de Piragüismo, Fredi Bea, puxo en valor a calidade dos deportistas participantes esta fin de semana nunha proba que contará con varios padeeiros que xa lograron o seu billete para os Xogos Olímpicos de Tokio, así como outros que se quedaron ao bordo de conseguilos e algunhas, o caso de Antía Jácome, que aínda terá unha oportunidade máis de selar a clasificación.

Avanzou tamén o directivo da Fegapi que no mes de agosto o embalse de Pontillón do Castro será escenario do campionato de España.

Pola súa banda, Tino Fernández quixo destacar a reactivación do deporte na cidade neste contexto da pandemia. "Aos poucos imos recuperando a actividade deportiva", dixo o titular de Deportes facendo fincapé nos efectos positivos que teñen este tipo de eventos para a economía da cidade e para o sector hostaleiro e hostaleiro de Pontevedra e a súa área.