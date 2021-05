O Pontevedra convoca á súa afección para evitar o desastre

Partido entre Pontevedra e Sporting B en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra está ao bordo do abismo. O conxunto granate xoga este domingo un dos partidos máis importantes, senón o que máis, da súa historia recente. O cadro de Pasarón non pode perder o seu duelo deste domingo ás 12 horas contra o Oviedo B senón quere dar cos seus ósos o próximo ano na Terceira RFEF, a quinta categoría do fútbol español a partir do próximo curso, o que é agora mesmo a Rexional Preferente.

Para evitalo, na sala nobre do templo de Lérez son conscientes de que precisan o apoio dunha afección queimada polo enésimo fracaso deportivo do club nos últimos anos. Por iso, este martes fixeron pública unha promoción que ten como meta levar ao maior número de afeccionados a Pasarón e, entre todos, evitar que a tempada sexa aínda máis ruinosa.

Os socios deben poñerse en contacto co club (socios@pontevedracf.com) para confirmar a súa asistencia, mentres que os que non sexan abonados poderán retirar entradas a 5 euros para calquera das catro bancadas. Ademais, os menores de 18 anos poderán acceder de forma gratuíta.

Os interesados en asistir ao partido deben pasar polas oficinas de Pasarón entre as 9 e 14 horas ou as 16 e as 19 horas presentando o seu DNI para recoller a súa entrada. As butacas iranse asignando por orde de chegada ata completar o aforo máximo autorizado que será de 3.000 espectadores.

Último partido de la temporada 20/21!

Partido decisivo en el que todos participamos.

R.Oviedo Vetusta

Domingo 23

12:00h

Estadio Municipal de Pasarón

Entradas 5€ en todas las gradas.

Menores de 18 años, gratis!! pic.twitter.com/rs8IDaSjn7 — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) May 18, 2021

Mentres tanto, a afección comeza a mobilizarse a través das redes sociais. O malestar co xogo e os resultados do equipo ou coa planificación do persoal quedarán ao carón porque "non é por eles, é por nós", recollía un tweet compartido por moitos seguidores do club nas últimas horas.

Os máis fieis estarán o domingo na bancada de Pasarón animando aos de granate para evitar que deixen ao club nunha situación deportiva e económica de difícil solución e, cando o consigan, tamén corre como a pólvora polas redes sociais, farán oir a súa frustración e enfado.