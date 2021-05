Caínzos e González, do Squash Pontevedra, triunfan no campionato galego sub 15

Pablo Caínzos e Yago González, campións galegos sub 15 de squash © Squash Pontevedra

O complexo deportivo Rías do Sur acolleu esta fin de semana o campionato galego de squash sub 15 no que dous prometedores xogadores do club Squash Pontevedra fixéronse cos títulos de campión e subcampión autonómicos.

Pablo Caínzos foi o que se subiu todo o máis alto do podio, mentres que o seu compañeiro Yago González exhibiu tamén o seu potencial para pechar o torneo en segunda posición.

A próxima cita no calendario está prevista para o 12 de xuño coa disputa do campionato galego por equipos en Vigo.