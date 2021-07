Andrés Sánchez, en plena recuperación da súa lesión de xeonllo, renova co Cisne

Andrés Sánchez, no partido da Liga Asobal entre Cisne e Ademar León © Mónica Patxot

Non chegará a tempo para o inicio da tempada, pero os afeccionados do Cisne xa poden celebrar que un dos seus mellores xogadores continuará, polo menos unha tempada máis, defendendo as cores do conxunto pontevedrés. A través dun vídeo difundido polas redes sociais, Andrés Sánchez confirmou a súa renovación co cadro cisneísta.

"Vimos dun ano complicado pero á vez moi bonito como foi o paso por Asobal. Agora enfrontámonos a unha tempada moi ilusionante que tamén pode supoñer un punto de inflexión para o club nos próximos anos", dixo o lateral no breve vídeo gravado nun balcón da zona vella de Pontevedra.

Con todo, Sánchez terá que esperar para axudar aos seus compañeiros na pista. O cisneísta sufriu no pasado mes de marzo a rotura do ligamento cruzado dunha dos seus xeonllos, foi intervido con éxito a mediados de abril e desde entón traballa a contrarreloxo para recuperarse da mellor forma e no menos tempo posible. Con todo, a alta médica e competitiva tardará en chegar polo menos ata novembro.

A firma de Andrés Sánchez polos brancos prodúcese despois da confirmación da continuidade doutros dos seus compañeiros como Pablo González, Alejandro Conde, Iván Calvo, Mateo Arias, Dani López, Javi Vázquez, Álvaro Preciado e Jorge Villamarín; ademais da fichaxe do portugués Daniel Neves.