A EP Ciudad de Pontevedra, segunda no Descenso Internacional do Miño

O Descenso Internacional do Río Miño regresou este sábado a Tui coa súa 50 edición, na que participaron 600 padeeiros de 44 clubs, que percorreron, un ano máis, o roteiro desde Salvaterra ata a cidade Tudense cunhas condicións metereolóxicas moi favorables.

En categoría K-1 masculina, os gañadores foron Miguel Fernández Castañón e José Julián Becerro, do Club Fluvial O Barco, que reeditaron o título de gañadores nesta nova edición. Cun tempo de 55.39 impuxeron o seu ritmo desde case o inicio e chegaron á liña de meta en solitario. Rubén Millán e David Da Rocha, do Kayak Tudense, tiveron que conformarse coa segunda posición e Pablo García e Alejandro Tranchero, do Club Naval de Pontevedra, foron terceiros.

Na categoría K-2 feminina, Tania Fernández e Carmen Villares, do Kayak Tudense, foron as gañadoras, dominando a proba sen moita marxe de erro. Lucía Valiña e Lucía Sotelo, tamén do Kayak Tudense, ocuparon a segunda posición, e Noelia Moledo e María Rodríguez, do Ría de Aldán, finalizaron terceiras.

Os favoritos en C-2, Tono Campos e Diego Romero, impuxeron a súa condición física para proclamarse campións na categoría.

En categorías individuais, Iván Alonso, do Club Piragüismo Olívico, foi o gañador en K-1, Manuel Garaycoechea, do Club de Regatas de Uruguai, foi segundo, e Adrián Prada, do Club Piragüismo Pontillón, terminou terceiro. Pola súa banda, Tania Iates, do Breogán do Grove en K-1 feminina, mentres Fernando Busto foi o mellor en C-1.

Nesta edición do Descenso Internacional do Miño participaron un total de 44 clubs. O Kayak Tudense foi o primeiro na clasificación xeral, seguido da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, o Club Naval de Pontevedra e Club Piragüismo Illa de Arousa.