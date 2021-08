Daniel Jiménez, do Supermercados Froiz, acaba terceiro o Gran Premio Ciudad de Vigo

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz participou esta fin de semana no Gran Premio Ciudad de Vigo, no que Daniel Jiménez concluíu no terceiro posto da clasificación xeral.

A competición comezou o sábado coas probas de puntuación e eliminación no circuíto de Navia. O corredor da escuadra alimenticia foi segundo, mentres que o seu compañeiro de equipo, Roberto Mediero acabou cuarto.

Ao día seguinte celebrouse a tradicional contrarreloxo de subida ao Castro de Vigo, no que os corredores do Froiz acabaron quinto e sexto respectivamente. Logo, no circuíto final de 15 voltas, Jiménez volveu subirse ao podio ao acabar terceiro e asegurarse o bronce na clasificación xeral, mentres que Mediero foi quinto.