Dobre medalla de prata para o piragüismo pontevedrés na última xornada do Mundial Sprint Júnior e Sub-23

Podio do C-4 Júnior no Campionato del Mundo Sprint de Montemor-O-Velho © EP Ciudad de Pontevedra

Broche de ouro, ou de prata mellor dito, para o piragüismo pontevedrés no Campionato do Mundo Sprint Júnior e Sub-23 que concluíu este luns 6 de setembro na localidade portuguesa de Montemor-O- Velho.

Na última xornada de competición os padeeiros pontevedreses subiron en dúas ocasións ao podio, ambas as dúas na segunda posición e na modalidade de canoa C-4, seguindo o ronsel do bronce conseguido anteriormente por Claudia Couto e Lucía Graña (EP Ciudad de Pontevedra).

Quedaron ás portas do metal Manuel Fontán (O Muíño) e Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) no C-2 500 sendo cuartos, pero sacaron a espiña no C-4 Sub-23 acompañados de Noel Domínguez (Breogán do O Grove) e o cangués Pablo Graña (Náutico Rodeira). O equipo español completou os 500 metros de percorrido nun tempo de 1:38.25, só superados por algo menos de dous segundos polo equipo ruso (1:36.44). Completou o podio a tripulación húngara (1:39.87).

A festa galega e pontevedresa completouse no C-4 500 Júnior no competían David Bautista (EP Ciudad de Pontevedra) e o cangués Yoel Becerra (Náutico Rodeira) xunto a Rafael Pedrosa (Náutico Sevilla) e Ander Aragón (RCN Port de Pollença). Do mesmo xeito que na carreira sub-23, finalizaron o seu final cun brillante segundo posto (1:38.35) só por detrás dos rusos (1:36.94), sendo terceiro o equipo romanés (1:38.79).

Tamén sumou unha prata no C-2 500 mixto o madrileño Diego Domínguez, pertencente ao Breogán do Grove.