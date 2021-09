Yelko Pino xa exerce como xogador do Pontevedra: "Non sei o tempo que me vai a custar chegar á miña mellor versión"

Fíxose de rogar pero a última incorporación do Pontevedra Club de Fútbol xa traballa co grupo. Pechada a xanela ordinaria de fichaxes, o club granate acudiu ao mercado de futbolistas sen equipo para completar o seu plantel nun centro do campo ao que lle faltaba unha peza. Ese xogador é un Yelko Pino que este luns púxose ás ordes de Ángel Rodríguez coa intención de poñerse a punto canto antes.

"Non sei o tempo que me vai a custar chegar á miña mellor versión, pero o que si sei é que vou traballar todos os días o máis forte que poida para que chegue canto antes", recoñece o centrocampista vigués, de 24 anos, sobre a contrarreloxo que lle espera nas próximas semanas para lograr chegar ao ton físico do resto do equipo. "Estaba a facer deporte durante o verán pero non é o mesmo que competir a un nivel como o que ten o equipo, así que aos poucos facéndome á idea de que teño que traballar o dobre que o resto agora mesmo para poñerme ao seu nivel físico", sinalou a PontevedraViva.

Con experiencia en Segunda División, Pino non logrou atopar continuidade nos seus últimos proxectos na Segunda B en Ponferradina, Atlético Baleares e Algeciras, algo que espera cambiar á beira da casa, nun Pontevedra que "é un club que sempre me chamou moito a atención" e ao que chega "coa máxima ilusión".

Yelko Pino: "Podo xogar tanto de interior como de mediapunta. Xoguei toda a miña carreira entre esas dúas posicións"

Sobre a súa achega ao equipo "podo xogar tanto de interior como de mediapunta. Xoguei toda a miña carreira entre esas dúas posicións e non teño problema. Independentemente diso estarei sempre para o que necesite o míster e o equipo para axudalo", explica o futbolista criado na canteira do Celta de Vigo, onde coincidiu con xogadores actuais do persoal granate como Javi Rey, Samu Araújo ou David Soto ademais de brevemente co técnico, Ángel Rodríguez.

"Atópome súper cómodo desde o primeiro día no vestiario", asegura Yelko defendendo que "se che digo a verdade practicamente nin mirei o contrato. Foi unha cousa que xurdiu, encantoume a idea de vir aquí e estaba súper ilusionado con vir".

En canto aos obxectivos do grupo "temos un gran equipo para optar ao máximo que é estar nos postos de arriba", defende, e é que o Pontevedra "creo que é un club que debe estar polo menos un pouco máis arriba de onde está. É o que imos tentar entre todos, porque o proxecto, a cidade e o equipo creo que o merecen", concluíu o centrocampista, unha fichaxe que ocupa a última ficha dispoñible coa que contaba o plantel granate.