Goleada do Poio Pescamar o Marín Futsal para avanzar a semifinais da Copa Galicia (2-5)

Cuartos de final da Copa Galicia entre Marín Futsal e Poio Pescamar na Raña © Cristina Saiz

O Poio Pescamar e o Marín Futsal afrontaron este sábado ás 18:00 horas o seu primeiro duelo oficial de tempada na Raña: os cuartos de final da Copa Galicia. Un partido vibrante que decantouse nos minutos finais a favor do equipo conserveiro, que goleou por 2-5 para avanzar a semifinais do torneo autonómico.

Comezaron avisando ambos os conxuntos en senllas porterías con lanzamentos afastados sen dificultade para que as gardametas atallásenos.

Ceci, que xa avisara a Caridad en varias ocasións, aproveitou un mal rexeite rival para, no minuto seis, superala por abaixo e adiantar ao Marín.

Despois do gol, o Poio Pescamar deu un paso adiante en busca do gol, dominando a posesión e poñendo a proba á ex-conserveira Silvia Aguete, que se converteu nun ferrollo na súa portería para evitar os goles de Julia Dupuy, Irene e Anna Escribano na súa maior medida.

E de tanto tentalo, chegou a igualada ao pavillón da Raña cando se cumpría o cuarto de hora. Unha perfecta triangulación entre Luci Gómez, Julia Dupuy e Irene, que deixou descolocada á zaga marinense, acabou cun remate forzado desta última que entrou na portería rozando o pau.

A primeira metade non quedou aí senón que Ana Rivera para o Poio e Ceci para o Marín obrigaron ás gardametas para empregarse a fondo para evitar que o marcador se movese e chegar ao descanso cun empate a un.

O segundo tempo empezou igual de vibrante que finalizou o primeiro, con María León e Ana Rivera dispoñendo dun man a man cada unha pero sen lograr ver porta.

Avisou o Poio e replicó o Marín, que soubo aproveitar un roubo de balón de Café en campo propio para achegarse á portería de Caridad e, facéndose co rexeite de Kun, bateu á gardameta vermella para colocarse por segunda vez por diante no luminoso.

Pero pouco ou nada durou a alegría ao conxunto local. Tan só 13 segundos despois do gol, Dani Sousa devolveu as táboas ao partido.

Minutos despois, e a balón parado, chegou o momento no que o Poio Pescamar adiantouse por primeira vez no encontro. Jane non dubidou e sacou un disparo forte e raso no que Silvia non puido facer nada.

Co 2-3 baixou o ritmo do partido. As conserveiras aguantaban defensivamente para evitar a igualada e o mesmo facían as de Marín, que optaron polo xogo de cinco a falta de catro minutos para o final con Pau como porteira xogadora.

E foi aproveitando que a defensa local estaba descolocada cando as vermellas deixaron noqueado ao equipo local. A falta dun minuto, Dani Sousa serviuse do desaxuste marinense para facer o cuarto e, sobre a bucina, Luci, sen porteira, marcou desde campo propio para sentenciar o partido.