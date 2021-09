Cuarto posto para Adrián Sieiro no Campionato do Mundo Sprint de Dinamarca

Os resultados do piragüismo pontevedrés no Campionato do Mundo Sprint que se está celebrando en Dinamarca están a ser en grao sumo aceptables aínda que as medallas seguen sen chegar.

O mellor posto da xornada do sábado conseguiuno Adrián Sieiro (Piragüismo Poio Pescamar) que, xunto a Joan Moreno, Pablo Martínez e Cayetano García, quedou rozando o podio na final C-4 500 metros, logrando unha cuarta posición que sabe a gloria.

Pola súa banda, a padexeira pontevedresa e diploma olímpico en Tokio, Antía Jácome, debutou na xornada do xoves cun terceiro posto xunto coa marinense Antía Otero, logrando o pase directo á final do C-2 500 metros que se disputou este sábado. Nesta ocasión, as deportistas da EP Ciudad de Pontevedra pelexaron con uñas e dentes para alcanzar o podio do mundial pero tiveron que conformarse cun oitavo posto.

Agora, as opcións de medalla de Antía Jácome pasan por la final do C-1 200 metros que se celebrará na xornada do domingo a las 11:03 horas.

Os que tamén accederan a unha final foron Noel Domínguez (Breogán do Grove) e Manuel Fontán (Náutico O Muíño), que quedaran en terceiro lugar na súa eliminatoria. Con todo, o metal tampouco chegou para esta dupla, que logrou un oitavo posto no C-2 1.000 metros.

Por último, Fontán, que avanzou tamén a las semifinais do C-1 500 metros, chegou en oitava posición da súa serie e quedou fóra da loita por las medallas