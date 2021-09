'Bribon 500' e 'Thisbe' proclámanse campións do Xacobeo 6mR Europeans de vela

O 'Bribon 500' durante a última regata do Xacobeo 6mR Europeans © María Muiña / Xacobeo 6mR Europeans

Xornada final de infarto do Xacobeo 6 mR Europeans disputada este sábado en Sanxenxo, coroando, tras sete probas celebradas, aos campións de Europa da clase. O 'Bribón 500' de Pedro Campos, na división de Clásicos, logrou catro puntos de vantaxe nesta última proba, logrando así a súa segunda vitoria continental consecutiva. En Open, o título foi para o suízo 'Thisbe' de Michel Teweles, claro dominador desta edición desde a segunda xornada.

Cun tempo moi inestable e con pouca intensidade celebrouse a última xornada do campionato europeo, que saíu á hora límite de saída (15:00 horas) augurando unha emocionante última manga na ría de Pontevedra cunhas condicións de 10-12 nós do noroeste.

E non foi para menos. O vixente campión da competición en Clásicos, o 'Bribón 500', partiu desde a segunda posición do xeral pero remontou posicións, deixando atrás ao 'Aida' de Paco Botas (Real Club Náutico da Coruña) para proclamarse campión de Europa. O barco coruñés, que partía dunha primeira posición cun punto de vantaxe sobre o de Campos, cruzou a liña de chegada en sétima posición pero serviulle para subir ao podio en segundo lugar. O podio completouno o finlandés'Astrée III'encabezado por Ossi Paija.

Pola súa banda, na categoría Open, despois de tres xornadas no máis alto da clasificación, o suízo 'Thisbe' de Michel Teweles converteuse no novo campión da clase a pesar do seu décimo cuarto posto nesta última manga, defendendo o liderado cun tres puntos de vantaxe sobre o tamén suízo 'Junior', que con Philippe Durr ao mando asinaba unha brillante segunda posición coa que ascendían un posto para levar a prata continental. Por detrás, o terceiro caixón do podio foi para o portugués 'Seljm' de Patrick Monteiro, que finalizou o campionato cun oitavo na última proba e selando o Europeo a tres puntos dos segundos clasificados.

Finalmente, o triunfo de próbaa día foi para o 'Stella'de Violeta Álvarez finalizando na quinta posición da xeral.