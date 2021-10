O Arosa, a recobrar impulso no campo do líder Unión Adarve: "Ninguén dixo que isto ía ser fácil"

Dúas derrotas consecutivas non minguaron un chisco a confianza do Arosa no seu traballo, o que lle levou a estrearse con nota na Segunda RFEF.

O cadro arlequinado espera recobrar impulso esta fin de semana a pesar de afrontar un complicado desprazamento ao campo do actualmente líder do grupo, o Unión Adarve (domingo, 12.00 horas).

"Son dúas derrotas pero creo que vimos facendo ben as cousas. Ninguén dixo que isto ía ser fácil", recoñeceu en rolda de prensa Manu Táboas apuntando a un líder que "ao final está só a tres puntos de nós".

O adestrador arosista, Jorge Otero, espera pola súa banda "un rival difícil nun campo complicado", máis polas dimensións que por un céspede artificial ao que asegura están acostumados ao adestrar habitualmente sobre esa superficie. Trátase o Adarve de "un equipo que non se equivoca, que o fai moi ben, defende moi forte. Será un partido de segundas xogadas, de estar moi atentos ao que pase", prognostica Otero.

O colexiado do encontro será o andaluz Francisco Javier Expósito Jaramillo.