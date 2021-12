Remontada do Cisne sobre o Burgos para finalizar líder a primeira volta (30-31)

Os xogadores do Cisne celebran a vitoria sobre o San Pablo Burgos © Club Cisne Balonmano

O Club Cisne Balonmán finaliza líder a primeira volta da primeira fase da División Honra Prata despois de superar pola mínima ao San Pablo Burgos. Os xogadores de Jabato atopáronse con dificultades para atravesar a defensa local e mostraron dúas caras durante o partido para, nos 10 minutos finais, obrar unha gran remontada e sentenciar por 31-32.

Comezou o partido cun ritmo frenético, con ambos os conxuntos tentando atopar espazos entre unhas defensas que estaban a ser case impenetrables. En especial a do Burgos, que blocaba os lanzamentos dun Cisne que se atopaba cun parcial en contra de 3-1 aos catro minutos de xogo.

Pero non tardou en dar a volta ao marcador o club pontevedrés. Jorge Villamarín empezou a facer das súas baixo paus, mentres no campo contrario os atacantes brancos conseguían dar coa tecla para atravesar a zaga local aínda que con moitas dificultades (min. 8, 4-5).

E cando o Cisne conseguiu colocarse cun pequeno colchón de dous goles grazas a un sublime Mateo Arias, que levaba ás súas costas un total de 4 goles, a metade do seu equipo, o San Pablo Burgos reforzou o seu defensa para devolver o golpe cun parcial de 4-0 que deixaba xeado ao club branco, obrigando a Jabato a parar o cronómetro para tentar reverter a situación ( min. 16, 10-8).

Meu dito meu feito. Puxo pausa nos seus ataques o club branco e cambiou a unha defensa 5-1, pagando coa mesma moeda ao seu rival e devolvendo a igualdade ao marcador (10-10). A ferida puido ser maior, sobre todo cando os burgaleses quedaron en inferioridade numérica pola exclusión de Diego Beira, pero o Cisne só foi capaz de colocarse cun gol de vantaxe sobre o seu rival (11-12).

A igualdade que houbera ata o momento mantívose ata chegada a recta final do primeiro acto, asinándose un empate a 16 co que se alcanzou o descanso e que deixaba todo por decidir na segunda metade.

Tras o intermedio, as defensas e os gardametas volveron ser protagonistas. Custáballes ver portería a ambos os conxuntos, que non só fallaban no seu lanzamento exterior senón tamén desde os sete metros. O alto ritmo obrigaba aos técnicos para pedir pausa aos seus xogadores, que se atopaban unha e outra vez con senllos muros.

Coa tensión palpable no ambiente foron pasando os minutos, pero era o Burgos o que se facía dono do duelo mesmo en inferioridade, obrigando a Jabato a parar o tempo ao ver que o partido se lle estaba escapando (min. 13, 24-21).

Complicábanselle aínda máis os intereses ao Cisne, que quedaba con dous xogadores menos sobre a pista polas exclusións de Carlos Álvarez e Chan. Pero fixo os deberes o conxunto branco, manténdose moi ben posicionado en todo momento para evitar deixar ocos que se puidesen converter nunha laxa máis grande (26-24).

Quedaban 10 minutos de partido e todo cambiou. A defensa posicional dos pontevedreses xurdiu efecto, interceptando as chegadas dun Burgos que vía perigar a vitoria. Así, con senllos contragolpes, o Cisne deu a volta ao duelo, obrigando esta vez ao técnico local a parar o tempo (min. 27, 28-30).

Co triunfo case no peto, os brancos retardaron o xogo, facendo máis longas as súas posesións para rascar todos os segundos posibles. Reduciu distancias o San Pablo a falta de 1 minuto para o final e o Cisne respondeu como sabe, cun novo gol da man de Chan, que devolvía o colchón de dous goles (29-31).

Aínda quedaba tempo e podía pasar calquera cousa. Os locais viron á defensa cisneísta descolocada e cun rápido contragolpe fixeron outro tanto. Pediu tempo morto Jabato a falta de 25 segundos para aproveitar o que sería o último ataque dos seus e o sete tampouco fallou, igual que fixo o local Ernesto López que, sobre a bucina, anotaba o 31-32 co que se alcanzaba o asubío final.

