A enfermería do Pontevedra suma a Oier Calvillo pero espera baleirarse para a primeira xornada do ano

Nos últimos días a enfermería do Pontevedra Club de Fútbol sumou un novo inquilino con Oier Calvillo.

O extremo caeu a última hora da convocatoria para viaxar a Langreo tras presentarse no último adestramento da semana con molestias musculares no cuádriceps.

"Ten unha pequena microrrotura e estará de baixa dúas ou tres semanas", confirmou na rolda de prensa posterior ao choque o adestrador granate Ángel Rodríguez.

Desta forma Oier súmase a unha lista de baixas na que se manteñen Rufo, Romay e o canteirán Iñaki ademais do sancionado Churre, que perderá o próximo partido.

O horizonte para Calvillo é poder estar a punto na primeira xornada do ano, na visita o 9 de xaneiro a Pasarón do Palencia Cristo Atlético, perdendo por tanto o duelo desta fin de semana en casa contra o Ceares e o previsto en Salamanca o 19 de decembro.

O obxectivo no Pontevedra é chegar a ese primeiro partido de 2022 coa enfermería senón baleira si case ao completo.

O que máis sinxelo teno é Romay, que este mércores ten previsto reincorporarse ao traballo de grupo tras un par de semanas parado por unha microrrotura muscular. O de Malpica ten complicado volver contra o Ceares ante a intención do técnico de non arriscar unha recaída con ningún futbolista dada a boa dinámica do equipo, pero si podería estar dispoñible de ser necesario para a última xornada do ano en Salamanca.

Tamén Rufo encara a fase final de recuperación da súa lesión de nocello, sendo a meta posta polo club que chegue en perfectas condicións ao comezo da segunda e decisiva volta do campionato.