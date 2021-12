Dunja Buzazdin, a MVP serbia que fai soñar ao Arxil cos playoff

Dunja Buzazdin, no partido de Liga Femenina 2 entre Arxil e Barakaldo no CGTD © Cristina Saiz

O Arxil afrontou a pasada fin de semana una das saídas máis difíciles da tempada e non defraudou. As verdes están a ofrecer este ano a mellor versión das últimas tempadas e unha das responsables é a serbia Dunja Buzazdin.

No duelo disputado en Málaga entre as segundas e terceiras clasifiacadas do grupo A, a xogadora exterior deu todo un recital de xogo ofensivo e conduciu ao bloque galego a unha vitoria tan axustada como valiosa que mantén ao Arxil como cólider do grupo.

A balcánica asinou 34 puntos, cunha serie de 8 de 14 tiros de 2 e cinco de oito en triplos. Anotou tamén os tres tiros libres que lanzou e completou a súa actuación con tres rebotes, dúas asistencias e cinco faltas forzadas para alcanzar un total de 29 puntos de valoración, o topo da semana nesta categoría.

Con capacidade para desenvolverse na posición dun ou de dous, a Buzazdin defínena a súa calidade no tiro exterior e o seu voraz apetito anotador.

Na súa primeira experiencia fóra da súa Serbia natal, esta xogadora de 26 anos está promediando 16.5 puntos, 4.3 rebotes e 2.5 asistencias por encontro, nos once disputados no CB Arxil.