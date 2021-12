Deportes ultima a renovación da pista do Municipal e a cuberta do Multiusos

Preto de medio millón de euros investirá a área municipal de Deportes na mellora de dúas das infraestruturas deportivas máis importantes da cidade: o Pavillón Municipal de Deportes e o Multiusos da Xunqueira.

As obras servirán para renovar a pista deportiva do primeiro destes dous pavillóns, cun investimento previsto duns 312.000 euros, e reparar a cuberta do da Xunqueira, actuación que está orzada en máis de 172.000 euros.

O proxecto para o Municipal, que ten un prazo de execución de dous meses, contempla a renovación da pista de xogo, que está rematada de novo en madeira de haxa.

Ademais, acometerase o pavimentado do foso perimetral, o rectificado das ramplas existentes e dos remates laterais, a renovación da varanda perimetral e o marcado regulamentario da pista para balonmán, fútbol sala, baloncesto e voleibol.

Como melloras que as empresas poden presentar a este proceso de licitación, o Concello incluíu un novo marcador LED de dez metros cadrados, ancoraxes para os elementos de xogo de diferentes deportes ou novas porterías para balonmán e fútbol sala.

Con respecto á reparación da cuberta do Multiusos, a licitación que aprobou o goberno municipal de Pontevedra fixa un prazo de obras de tres meses.

Esta actuación permitirá renovar a cuberta do pavillón, construída con panel tipo sándwich, para corrixir as filtracións de auga e protexela contra a corrosión que está a sufrir.

Para iso, prevese colocar novos canlóns e baixantes, limpar con auga toda a cuberta para eliminar musgos e sucidade, selar as xuntas de unión dos paneis, aplicar un verniz protector de raios UV e revestir toda a cuberta cunha lámina elástica impermeable.

O Concello espera poder contratar estas obras, impulsadas pola área que dirixe o socialista Tino Fernández, ao longo dos primeiros meses de 2022.