O Teucro afronta o parón do Nadal pendente da covid-19 e sen data para o derbi contra o Cisne

Partido de División Honra Prata entre Teucro e Zamora no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

As alarmas con respecto á covid-19 vanse apagando no Teucro. O plantel segue someténdose a probas PCR para descartar contaxios despois do positivo rexistrado por un xogador do primeiro equipo.

A maior parte do vestiario atópase xa de vacacións despois de dar negativo e desde o club esperan que a lolargo deste luns confírmense os negativos dos catro xogadores restantes que tiñan previsto facerse este luns as probas.

Os de Irene Vilaboa gozarán dun descanso ata o 3 de xaneiro, cando volverán aos adestramentos para preparar os últimos partidos da primeira fase. No novo ano, terán que facer fronte os azuis a un partido adicional: o derbi contra o Cisne aprazado a pasada fin de semana polo positivo rexistrado nas filas teucristas.

Desde a xunta xestora do Teucro informan de que aínda non hai data prevista para a disputa do partido, pero directivos de ambos os conxuntos están en contacto e non haberá ningún tipo de problema para atopar unha data. "Será un mércores antes de que acabe a primeira fase", anticipan.