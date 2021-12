Un positivo por covid-19 na volta aos adestramentos do Pontevedra

Adestramento do Pontevedra en Pasarón © Mónica Patxot

O Pontevedra retomou esta tarde de martes o traballo despois do parón do Nadal. A actividade centrouse exclusivamente na realización de probas PCR a todos os integrantes do equipo, que se saldaron cun positivo entre os xogadores.

A través dun comunicado oficial, o club explicou que o afectado atópase illado do grupo e en réxime de confinamento ata a súa recuperación.

O resto do grupo deu negativo. Con todo e como medida de precaución, outros tres xogadores realizarán adestramento illado durante o próximos tres días ao ter contacto recente con persoas contaxiadas.