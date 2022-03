Empate con sabor a derrota do Pontevedra na reinauguración do Vao (2-2)

Partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Coruxo © Cristina Saiz

Festival de goles e emocións fortes para conmemorar a inauguración do estadio do Vao. Pontevedra e Coruxo regalaron aos asistentes, entre os que non había moitos afeccionados granates, que rexeitaron desprazarse ata Vigo polo elevado prezo das entradas, un partido aberto e cargado de ocasións no que os locais golpearon primeiro, os visitantes remontaron para sucumbir no desconto ante o empuxe do cadro vigués.

Foi superior o Pontevedra na maior parte do encontro, pero os de Ángel Rodríguez, que repetiu o once que derrotou a semana anterior á Ximnástica Segoviana, volveron pecar de falta de acerto. Fallaron un penalti e topáronse varias veces cos paus da meta de Alberto.

Desde o banco, os irmáns Montes souberon corrixir o rumbo do partido. Primeiro cun cambio de esquema que propiciou o tanto inicial do Coruxo e logo no desconto cunha saída ao ataque á desesperada que lles serviu para rescatar un punto. Mentres que no banco contrario, os cambios chegaron tarde e non contribuíron en absoluto a revitalizar a un equipo que chegou sen gasolina aos últimos minutos do partido.

Ambos os equipos foron moi cautos no inicio do encontro. A primeira chegada á área foi granate, pero non se produciu ata o minuto cun centro pasado ao segundo pau ao que non chegou Álex González.

Aínda así, a ocasión espoleou aos visitantes que comezaron a pisar a área rival con maior frecuencia. Con todo, a primeira ocasión de gol foi do Coruxo, El Ouatani recibiu o balón no punto de penalti, virouse e disparou alto. Respondeu o Pontevedra cun roubo de balón de Álex González, que gañou a liña de fondo para poñer un centro que Antonini cortou coa man e o árbitro sinalou penalti.

Sen Charles, o responsable de disparar desde os once metros foi Brais Abelenda, que xa anotara de penalti a pasada semana en Pasarón. Disparou raso á súa dereita, pero Alberto adiviñou a súa intención e detivo o balón.

Non se veu abaixo o Pontevedra co fallo e seguiu acumulando chegadas. Brais serviu en profundidade para o capitán granate, que dentro da área disparou moi cruzado. Volveron logo a conectar Abelenda e González, que lla puxo a Rufo pero, sen porteiro, non chegou a rematar. E á saída dun córner Miguel Román puido adiantar aos visitantes cunha volea desde a interior da área que se estrelou no pau.

Estaba o Coruxo contra as cordas e desde o banco os irmáns Montes reaxustaron a súa estratexia. Reforzaron o centro do campo e os locais deixaron de sufrir e pasaron a dominar a posesión. Foi así como lograron desequilibrar o encontro.

Ao fío do descanso, despois dunha posesión infinita, Antón de Vicente recibiu na banda dereita e puxo un potente centro raso ao segundo pau, onde apareceu El Ouatani para fusilar a Cacharrón e poñer ao Coruxo en vantaxe a pouco máis de cinco minutos para o descanso.

Tras o paso por vestiarios, o Pontevedra saíu decidido a darlle a volta á situación. Tres saques de esquina consecutivos foron o preludio do tanto do empate granate. Pero antes puido establecer Rufo a igualada tras unha parede na área para plantarse só diante do porteiro. Pecou de xeneroso e, en lugar de disparar, buscou un pase que non atopou receptor.

Acabou a xogada en córner. Púxoa Yelko, rematou Rufo e despexou Alberto, pero na área pequena apareceu Churre para empuxar o balón á rede e conseguir o seu primeiro tanto coa camiseta granate.

O vendaval non cesou e só catro minutos despois Brais Abelenda roubou un balón na frontal da área, recortou e cedeu a Rubio, cuxo disparo rebotó na defensa local para acabar nas botas de Rufo, que definiu como o killer que é, para voltear o marcador.

Estaba o Coruxo tendo moitos problemas para saír co balón xogado desde atrás. A presión alta dos visitantes era asfixiante e os de Ángel Rodríguez non se cansaban de recuperar o balón en posicións de perigo. Así puido sentenciar o encontro o Pontevedra.

Pero non o fixo porque Rufo non estivo acertado para definir despois de que Brais deixase sentado ao porteiro e porque o disparo desde a frontal de Rubio estrelouse no traveseiro.

Existe unha máxima no fútbol que di que o que perdoa, paga. E o Pontevedra foi vítima esta vez deste tópico. Os irmáns Montes moveron o banco para poñer toda a carne no asador. Acumularon atacantes e os granates, co depósito de gasolina na reserva, botáronse atrás. Tentouno primeiro Álex Ares con disparo afastado, daquela El Ouatani rematou alto un centro desde a esquerda.

Xa no tempo de desconto, Silva puido empatar ao cazar na área pequena un balón solto, pero o seu disparo saíu desviado. Máis acertado estivo Lucas Puime na xogada seguinte. Un descoido defensivo granate acabou co balón nos pés de Silva na frontal da área, que viu a incorporación de Lucas pola dereita e cedeulle un balón que cruzou á perfección para devolver as táboas ao marcador e facer tolear ao público local.

O tanto deixou KO ao Pontevedra, que mesmo chegou a temer polo empate. Con todo, a fortuna case lle devolve os tres puntos na última xogada do encontro. Oier puxo un córner ao primeiro pau e alí apareceu Javi Rey, que xa rescatara os tres puntos no desconto no encontro de ida, pero esta vez o seu pouco ortodoxo remate puido paralo, non sen apuros, o gardameta Alberto.

Regresan os granates a Pasarón cun botín que parece escaso porque os granates foron superiores, porque o Unión Adarve non conseguiu derrotar ao Salamanca e porque o Navalcarnero segue pisando os talóns aos de Ángel Rodríguez, que terán que salvar a próxima semana o primeiro match point da tempada coa visita do Unión Adarve.

CORUXO (2): Alberto; Johan, Antonini (Jacobo Trigo, min. 67), Lucas Puime, Aitor Aspas, Dani (Miguel García, min. 67), Antón de Vicente, Álex Ares (Borja Domingo, min. 79), Mateo, Chiqui (Martín, min. 73), El Ouatani (Silva, min. 79),

PONTEVEDRA CF (2): Cacharrón, Seoane, Churre, David Soto, Samu Araújo; Miguel Román, Yelko Pino(Javi Rey, min. 84), Alberto Rubio (Oier Calvillo, min. 80), Álex González (Martín Diz, min. 89); Brais Abelenda (Romay, min. 89), Rufo

Árbitro: Álvarez Rodríguez, auxiliado nas bandas por Álvarez Pardo e Frey Domínguez (Castela e León), amoestou a Borja Domingo, por parte do Coruxo; e a Rufo, por parte do Pontevedra.

Goles: 1-0. min. 37, El Ouatani. 1-1, min. 54, Churre. 1-2, min. 59, Rufo. 2-2, min. 92, Lucas Puime

Incidencias: Partido correspondiente á viséximo sexta xornada de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio de O Vao, en Vigo.