Iñaki Cañal, da Gimnástica, proclámase subcampión Mundo en Belgrado

Iñaki Cañal, subcampión do mundo no 4x400m

O atleta da Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Iñaki Cañal, levouse a prata na proba do 4x400 do Campionato do Mundo de Pista Cuberta celebrada esta fin de semana en Belgrado.

Cañal debutou no campionato o domingo ás 11:10 horas cos seus compañeiros de selección Bernat Erta, Manuel Guijarro, Bruno Hortelano e Javier Sánchez. O cuarteto gañou a súa serie cun tempo de 3:06.98 que lle deu o pase directo á final que se disputou esa mesma tarde ás 19:30 horas. Ademais, con ese tempo lograron a mellor marca española do ano e terceira mellor da historia.

Xa pola tarde, os representantes españois do 4x400 viviron unha xornada inesquecible na que se proclamaron subcampións do mundo. Cañal, Ertra, Guijarro e Hortelano cruzaron a liña de meta cun tempo de 3:06.82, só por detrás dunha Bélxica que levou o ouro.

Con este resultado, España finaliza o Campionato do Mundo en cuarta posición mundial e primeira de Europa.