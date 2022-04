O futuro do ciclismo galego, de concentración en Pontevedra

As instalacións deportivas do Casino Mercantil son escenario estes días, ata o mércores 13 de abril, do Campus BTT XCO Ciclismo Galego organizado pola Federación Galega de Ciclismo en colaboración coa Concellería de Deportes de Pontevedra.

Trátase dunha actividade que reune a promesas autonómicas, ata 27 ciclistas (19 nenos e 8 nenas) das categorías Infantil e Cadete e que pretende aumentar a formación dos deportistas nunha especialidade como o ciclismo de montaña.

O campus, que foi presentado este luns na contorna da Praza de España, ofrece un completo programa de actividades a desenvolver nas contornas de Pontevedra e Marín, con desprazamentos ao bikepark da Fracha e do Monte Xaxán, xunto a un circuíto de BMX, charlas formativas sobre adestramento, nutrición ou mecánica, ademais de actividades de lecer.

"É importante traballar a base e xerar masa crítica e vinculación deportiva desde a infancia, para que esa vinculación mantéñase cando crezan e fáganos ser referentes deportivos na bicicleta e en calquera deporte e axúdenos tamén a traer grandes eventos para Pontevedra", sinalou na presentación o edil de Deportes, Tino Fernández.

Pola súa banda o presidente da Federación Galega, Juan Carlos Muñiz, explicou que estas xornadas de tecnificación teñen o obxectivo de que os ciclistas "o gocen, páseno ben, coñézanse, fagan lazos, desenvolvan eses valores do deporte, o compañeirismo e o sacrificio e vaian familiarizándose aos poucos co mundo das concentracións e as formacións".