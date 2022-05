A decisión sobre o adestrador, en 'stand by'

O Pontevedra Club de Fútbol está a dar estes días os seus primeiros pasos na planificación da próxima tempada, na que competirá na Primeira RFEF, pero faino marcando os seus tempos e tomando espazo para reflexionar.

Á parte do grado de implicación do director deportivo, Toni Otero, que a día de hoxe conta con contrato, a situación do adestrador é unha das principais preocupacións dos afeccionados, cun Ángel Rodríguez que acaba a súa vinculación co club.

O técnico leonés atópase xa de vacacións lonxe da Boa Vila sen aclarar o seu futuro, coa idea de estar presente a próxima fin de semana nas finais polo ascenso a Primeira RFEF que se disputarán en Alacante.

Con todo o preparador e a entidade granate seguen sen manter ningún tipo de contacto mentres o tempo segue correndo, e a decisión respecto diso tampouco se tomará en principio nos próximos días xa que desde os despachos de Pasarón a previsión esta semana é soamente finiquitar a tempada cos futbolistas do actual plantel.

Por tanto será previsiblemente a próxima semana cando se aborde o tema.

O que parece, iso si, co paso das horas é que o camiño de Ángel Rodríguez e o Pontevedra parece afastarse cada vez máis, aínda que non se poida dar por pechada ningunha porta.