O Tríatlon Rías Baixas asoma a cabeza pola cuarta posición Copa de España de media e longa distancia

O Tríatlon PC Rías Baixas vive un momento doce, como demostra o bo rendemento dos seus deportistas en probas como o TRADEINN 140.6 INN e Half Triathlon Pamplona Iruña, Campionato de España de España de Media Distancia.

Trátase das dúas primeiras probas da Copa de España de tríatlon de media e longa distancia que empezaron a clarificar a clasificación por clubs, na que os pontevedreses se asoman polo cuarto lugar da categoría masculina.

Por diante só teñen de momento ao líder Alusigma Peñota Dental Portugaletekoa, vencedor das dúas primeiras citas do calendario, seguido do ANB Bodegas y Viñedos La Bastida Tríatlon e do Saltoki Trikideak, co Fluvial de Lugo na quinta posición.

Un reflexo da actividade do Rías Baixas viviuse en Pamplona no Campionato de España de Media Distancia, na que estiveron presentes seis deportistas do club: Sergio Hermelo, Agustín Ríos, Borja Pernas, Dani Rodríguez, Juan Pazos e Miguel Balboa, sendo o mellor resultado o de Hermelo ao ser décimo no seu grupo de idade e 58º da clasificación xeral cun tempo de 4 horas, 26 minutos e 58 segundos.

Logroño será agora a próxima parada do circuíto nacional o próximo 18 de xuño con La Rioja Triatlón.