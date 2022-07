Desvelado o calendario de pretempada do Pontevedra con seis partidos amigables

O Pontevedra Club de Fútbol fixo público este venres o groso do calendario para a súa pretempada, que dará comezo oficialmente o vindeiro luns 18 de xullo.

O club granate confirmou seis citas amigables, á espera de pechar algún test final previo á primeira semana de competición, co inicio de liga previsto para o 28 de agosto.

Dos amigables desvelados, só un será no Estadio Municipal de Pasarón, o único que ata a datase coñecía. Será con motivo do Trofeo Luís Otero e co Lugo da Segunda División como rival, no primeiro amigable de preparación (27 de xuño).

Polo demais o equipo dirixido por Antonio Fernández enfrontarase o 31 de xullo ao Vilalonga en San Pedro, o 3 de agosto á UD Ourense no Estadio do Couto, o 6 de agosto ao Celta B no estadio de Baltar (Portonovo), o 10 de agosto ao Coruxo no Vao e o día ao Juvenil Ponteareas no campo de Pardellas.

Neste calendario sobresaen cítalas fronte ao Lugo, equipo de superior categoría, e fronte ao Celta B por ser rival directo na Primeira RFEF, xa que o resto de equipo competirán en categorías máis baixas a próxima tempada.