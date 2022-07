Andrés Sánchez despídese do Cisne: "Este último ano foi precioso, deixar ao club no máximo"

Despedida de Andrés Sánchez como xogador do Cisne © Mónica Patxot Despedida de Andrés Sánchez como xogador do Cisne © Mónica Patxot

Chegou ao Club Cisne Balonmán en idade xuvenil procedente do eterno rival, o Teucro, e máis dunha década despois dille adeus como "un deses xogadores que marcou a historia do Cisne".

Con esas palabras introducía o presidente da entidade, Santiago Picallo, a despedida de Andrés Sánchez, "un xogador diferente", asegurou, tanto que o seu adeus contou coa presenza de practicamente o plantel ao completo, ademais de directivos e familiares.

O primeira liña pontevedrés decidiu dar un paso atrás tras o ascenso á máxima categoría, ante a esixencia que supoñía compaxinar as obrigacións da Liga Asobal coa súa vida laboral fóra das canchas.

"O club necesita xente que pense 100% no Cisne, e para non estar ao 100% é mellor botarse ao lado", recoñeceu Sánchez, para quen a súa lesión de xeonllo durante o primeiro curso do equipo na elite supuxo "un punto de inflexión".

Aínda así decidiu recuperarse e volver gozar do balonmán no equipo da casa. "Este último ano foi precioso, deixar ao club no máximo, no seu mellor momento", afirma convencido de que máis pronto que tarde "me gustaría volver, noutros roles".

De todos os xeitos as ganas de seguir xogando ao balonmán non se apagan en Andrés, que seguirá en activo ao recibir unha proposta que lle permitirá compaxinar o deporte coas súas obrigacións de traballo. Todo apunta cara ao Atlético Novás da División de Honra Prata.