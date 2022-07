Jesús Ramos volve ao Pontevedra como adestrador do filial e director deportivo da canteira

Cambios no staff técnico do Pontevedra Club de Fútbol, que recupera para a causa a Jesús Ramos.

O que fóra adestrador do primeiro equipo regresa ao club para dirixir a próxima tempada ao filial e como novo director deportivo da base.

Ramos xa foi na súa anterior etapa no Pontevedra coordinador das categorías inferiores, ademais de segundo técnico do primeiro equipo ata coller o seu temón primeiro de forma interina e despois de maneira defenitiva na tempada 20/21.

Agora, un ano despois da súa saída, regresa á casa de saída como o 'home de club' que sempre defendeu ser.

O que non seguirá no corpo técnico do Pontevedra será Luismi Areda, que a última tempada compaxinou o seu labor con adestrador do filial coa de analista do primeiro equipo.

"Desexamos agradecer a Luismi o seu granatismo, dedicación e compromiso co Pontevedra Club de Fútbol e desexámoslle todos os éxitos persoais e profesionais na nova etapa que comeza", sinalou a entidade de Pasarón sobre o que foi tamén no pasado xogador e adestrador do primeiro equipo.