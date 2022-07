Xornada de adestramentos na Copa do Mundo de Tríatlon

Adestramentos de natación da Copa do Mundo de Tríatlon © Cristina Saiz Adestramentos de natación da Copa do Mundo de Tríatlon © Cristina Saiz Adestramentos de natación da Copa do Mundo de Tríatlon © Cristina Saiz

Pontevedra comeza a vibrar coa Copa do Mundo de Tríatlon. Como aperitivo á gran competición, os deportistas participantes deixáronse ver polas inmediacións da ponte dos Tirantes, onde realizaron os adestramentos do segmento de natación.

De feito, entre as 10:30 e as 11:30 horas, os triatletas acudiron á zona do río para familiarizarse co Lérez e co pantalán, desde onde se dará o pistoletazo de saída ao percorrido que continuará na primeira zona de transición situada na Avenida de Bos Aires.

É alí onde comezará o circuíto en bicicleta, un dos cambios máis significativos nesta Copa do Mundo e antesala do que se usará na Gran Final das Series Mundiais de 2023.

É por iso que para o sector ciclista os triatletas tamén teñen o seu momento de preparación e de recoñecemento do terreo ao que se enfrontarán este domingo. Breve pero intenso, cun percorrido ao que podían dar unha volta a partir das 17:00 horas da tarde do sábado.

Os triatletas iniciarán o seu roteiro pola ponte dos Tirantes seguindo por Rafael Areses e a Avenida de Compostela para entrar no Campus Universitario. Despois a carreira continuará cara ao Pavillón Municipal dos Deportes e a Avenida Domingo Fontán chegando ata a ponte das Correntes, momento no que cruzarán o río para iniciar o retorno ao CGTD en liña recta por Avenida de Uruguai e Bos Aires.

Para a carreira a pé non haberá adestramento oficial, pero o percorrido comezará cunha zona de de transición no interior do CGTD para saír á rúa pola porta que dá a Fernando Olmedo e dirixirse á Rúa da Cruz Vermella ata Pai Amoedo. Despois irán á Zona Monumental por rúa Sarmiento e subirán por Pasantería ata os xardíns fronte ao Convento de San Francisco, seguindo pola Praza de Ourense para pasar por Peregrina e Michelena e iniciar o descenso cara a zona do río por Fernández Villaverde, Curros Enríquez, Don Gonzalo e César Boente chegando ao Mercado, onde se virará pola Rúa Serra ata enganchar coa Avenida de Bos Aires na ponte de Santiago e regresar ao CGTD.

Esta só é a antesala do que ocorrerá o domingo 24 de xullo. A proba elite feminina será a encargada de abrir a competición coa presentación das deportistas ás 10:05 horas e con saída ás 10:15 horas. A entrega de medallas está prevista para as 12:30 horas no CGTD.

A carreira elite masculina, en cambio, comezará coa presentación na Avenida de Bos Aires ás 13:05 horas e saída ás 13:15 horas. A entrega de medallas celebrarase ás 15:30 horas.