O Poio Pescamar, 25 anos de aposta polo fútbol sala feminino: "Lo que se está consiguiendo es increíble"

Primer equipo do Poio Pescamar (1997) © Poio Pescamar Primeiro adestramento do Poio FS 2015/2016 © Mónica Patxot Primeiro día de traballo do Poio Pescamar © Cristina Saiz Inicio dos adestramentos para o Poio Pescamar 2017-2018 © Cristina Saiz Primeiro adestramento do Poio Pescamar 20/21 © Mónica Patxot O Poio Pescamar ascende a Primeira División (2012/13) © Poio Pescamar

O Poio Pescamar está de celebración. Cumpre, nin máis nin menos, que 25 anos como equipo de fútbol sala feminino.

Todo comezou no verán de 1997, cando ao seu presidente, Juanjo García, convidárono a ver un partido de solteiras contra casadas. El e tres amigos eran os encargados do Ateneo de Combarro, un local social que xa non existe pero onde se xuntaban todos os veciños do pobo para escoitar música e tomar algo. Alí deixaron un papel de que ían facer un equipo e as mozas fóronse apuntando.

"Yo siempre estuve muy ligado al deporte", admite Juanjo, por iso hai 25 anos decidiu crear un equipo de fútbol feminino; algo "impensable" naqueles tempos. "Dejamos un papel y se fueron apuntando chicas. Llegó el primer entrenamiento y allí aparecieron 20 y pico, pero poco a poco se fueron borrando y quedaron 15 o 16".

E así foi como o 1 de agosto de 1997 formouse o primeiro equipo feminino de fútbol sala de Poio: Ateneo Combarro. Adestraron no colexio de Chancelas e a partir de aí foi un non parar. As xogadoras chamaban a amigas, "había niñas que jugaban en el patio del colegio con niños y fuimos a buscarlas" e así ata crear un equipo "muy competitivo".

Creouse a primeira liga e ao ano seguinte a liga Provincial, tamén fixeron un equipo sub 16 "y poco a poco incorporamos niñas más pequeñas". Pero estas futbolistas tiñan que competir en categorías mixtas, polo que normalmente enfrontábanse a equipos de nenos e "necesitamos crear" un equipo masculino: "empezaron a aparecer también niños en el club y los fuimos incorporando hasta la formación del equipo".

Tamén houbo un cambio de nome, o Ateneo Combarro pasou a chamarse Poio Pescamar e foi baixo ese nome cando, hai 10 anos (tempada 2012/13), termina segundo de grupo e xoga o play-off de ascenso a Primeira División contra o Rubí en Barcelona, logrando ascender á máxima categoría nacional.

"Fue impresionante", lembra o presidente. "Fuimos en un autobús de dos plantas a Barcelona el viernes por la noche, llegamos allí, comimos unas empanadas, vimos el partido y de vuelta. Ellas volvieron y ya nos estaban preparando el tráiler. Nos esperaban los motoristas de la Rosa dos Ventos, vecinos con bufandas... Había un montón de gente acompañándonos". Ademais, estaban tamén os corpos de seguridade cortando as rúas para poder facer unha celebración en condicións, que saíu desde "el puente de A Barca hasta la rotonda de Dorrón. Hasta hubo una batucada", explica.

Pasaron 10 anos desde ese momento e Juanjo García aínda o lembra coma se fose onte, pero neste período cambiaron moitas cousas entre as que destaca, sen ningunha dúbida "la profesionalización". Este ano "vamos a salir con todo el equipo dado de alta en la Seguridad Social. Lo que se está consiguiendo es increíble, nadie es consciente de dónde estábamos hace 25 años".

Pero ao longo deste tempo ao equipo se lle resiste o gañar unha liga, algo que a Juanjo faríalle "mucha ilusión" pero "hace falta que se junten muchos astros", chancea. Admite que "estamos cerca, pero llevamos años en los que la liga se nos hace larga", pero "estos dos últimos años las jugadoras llegaban al último mes cansadas mentalmente y sin fuerzas. La competición es larga y también los entrenamientos, estuvimos terceras y acabamos quintas tras perder con equipos de abajo", lamenta.

Con todo, este ano "la apuesta económica es muy grande, la plantilla es muy chula pero a ver qué pasa. Por ilusión no nos gana nadie", admite con ganas de seguir a dar pasos adiante. Por tentalo que non quede.