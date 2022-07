San Xusto aposta pola velocidade coa súa carreira de carrilanas

IV Baixada de Carrilanas Carballeira de San Xusto © Cristina Saiz IV Baixada de Carrilanas Carballeira de San Xusto © Cristina Saiz

Despois do parón obrigado pola pandemia polo coronavirus, as carrilanas regresaron á Carballeira de San Xusto para celebrar a súa particular e xa habitual competición de velocidade que este ano cumpriu a súa cuarta edición.

A carreira, incluída dentro do Campionato Galego da especialidade, ao amparo da Federación Galega de Deportes de Inercia (FGDI), encheu destes particulares vehículos toda a zona desde as 16:00 horas deste sábado, hora de comezo da proba.

Con saída desde o cruzamento da estrada N-541, os pilotos percorreron unha baixada de 1.200 metros ata chegar á liña de meta, situada na contorna da Carballeira.

O bo tempo acompañou durante toda esta xornada lúdica e deportiva que non se quixo perder practicamente ningún veciño da zona, vendo como os participantes poñían a proba a súa velocidade e os seus reflexos subidos nas carrilanas.

Ademais da carreira, o Concello instalou un servizo de bar e contratou a un DJ para amenizar a xornada.