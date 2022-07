A pontevedresa Andrea Mirón, campioa do Mundialito de fútbol praia

Andrea Mirón, nun partido da Selección Española de Fútbol Praia © RFEF A Selección Española de Fútbol Praia tras vencer no Mundialito 2022 © RFEF

A Selección Española de Fútbol Praia asinou un incrible dobrete no Mundialito 2022 celebrado en Gran Canaria, e no que se alzou cos títulos masculino e feminino.

Neste último tivo un papel importante, como capitá do equipo, a pontevedresa Andrea Mirón, xunto á tudense Sara González, as dúas únicas galegas do equipo.

O camiño da Selección no cadro feminino comezou imparable cun triunfo por 5-0 fronte á República Checa na primeira xornada. O sábado pola súa banda chegaría a segunda vitoria, fronte a Ucraína (5-1).

Así se chegaba ao duelo decisivo contra Inglaterra, que pese ao dominio claro na primeira metade concluiría cun apertado 4-3 no marcador para levantar o título do primeiro Mundialito Feminino.

Pola súa banda o equipo masculino de España proclamouse campión tras vencer no encontro final a Portugal.