Valentina Restrepo, de Colombia ao proxecto de Primeira Nacional do Waterpolo Pontevedra

O Club Waterpolo Pontevedra volve fixarse no mercado internacional para reforzar o proxecto co que se estreará a próxima tempada en Primeira Nacional.

Se as primeiras en chegar, ademais da viguesa Carmen Carrera, foron as mexicanas Alejandra Gallegos e Karla Hernández, a cuarta fichaxe pontevedresa chega procedente doutro país do continente americano como é Colombia.

Trátase de Valentina Restrepo, xogadora de 21 anos que pode actuar tanto no posto de boia como no de marcadora e que procede do Club Copacabana do seu país.

Valentina é internacional absoluta con Colombia, con quen xogou o último Campionato do Mundo celebrado en Budapest.

"Será un gran reforzo para o noso novo equipo, achegando goles e experiencia internacional", asgeuran desde o club pontevedrés.