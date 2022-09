A venda de entradas para apoiar ao Pontevedra en Riazor, 'a toda vela'

A 'Marea Granate' mobilízase para apoiar o Pontevedra nunha das saídas máis complicadas da tempada, a que afrontará o vindeiro domingo 18 de setembro (19.00 horas) visitando o Real Club Deportivo no Estadio Municipal de Riazor.

Ao peche da segunda xornada de venda de localidades nas oficinas de Pasarón, o club granate tiña xa despachado 320 entradas para os seus afeccionados.

A boa acollida fai que o club granate sexa optimista non só con completar a cota inicial de 400 billetes que lle reservou o Deportivo, senón con ampliar esa cifra.

Entre as entradas xa vendidas, a un prezo de 15 euros, destacan os dous autobuses de seguidores xa completados dentro da viaxe organizada polo club granate, estando preto de encherse o terceiro autocar.

As entradas para seguir o encontro na bancada destinada aos afeccionados do Pontevedra poden aínda retirarse nas oficinas de Pasarón ata as 14.00 horas do venres.

A ilusión polo derbi contaxiou á 'Marea Granate', garantindo ao seu equipo un importante apoio e facendo pensar nun espectacular ambiente, con todos os ingredientes necesarios para gozar dunha gran xornada futbolística.