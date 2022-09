O Poio Pescamar suma a Estrella Galicia como patrocinador oficial

Nove tempadas consecutivas leva o Poio Pescamar na máxima categoría do fútbol sala feminino nacional, un período no que non deixou de crecer a nivel deportivo e de apoios.

O último chegou desde Estrella Galicia, que se suma á lista de patrocinadores oficiais do equipo.

O club conserveiro contará con Estrella Galicia e Cabreiroá como cervexa e auga oficiais durante as próximas dúas tempadas.

"Para o noso club é un orgullo unirnos a unha empresa como Estrella Galicia", afirma o presidente vermello, Juanjo García.

Por iso están "agradecidos do apoio importante para seguir loitando pola profesionalización e a igualdade no deporte profesional".