A 'cobertura' de Brais Abelenda, sinónimo de puntos para o Pontevedra

Brais Abelenda festexa o seu gol no partido de liga entre o Deportivo e o Pontevedra en Riazor © Mosrey Fotografía Partido de liga entre o Deportivo e o Pontevedra en Riazor © Mosrey Fotografía

O Pontevedra Club de Fútbol chegou á Primeira RFEF para quedar, e nas primeiras xornadas de liga demostrouno xa plantando cara e puntuando ante dous dos máximos aspirantes ao ascenso de categoría, como son o Alcorcón e o Real Club Deportivo.

En ambos os dous casos ademais os granates quedaron ao bordo de conseguir o triunfo, e fixérono cun punto en común, un gol de Brais Abelenda.

Na súa segunda campaña en Pasarón o futbolista de Val do Dubra consolidouse como un fixo non só no once inicial, senón na dianteira do equipo, xa sexa acompañando a Charles ou a Rufo. Non hai xa debate respecto diso.

Os seus números nesa demarcación apóianlle. Se o pasado curso, o do ascenso anotou 10 goles, esta tempada son xa 2, sendo o único granate que conseguiu repetir ata a data.

Dáse ademais unha particularidade cos seus goles, e é que cada vez que Brais 'colle cobertura' e marca, o Pontevedra suma puntos. Nunca perderon os granates con gol do seu 8, que adoita celebrar os tantos coa man na cara a modo de teléfono.

Así, en Segunda RFEF anotou en sete xornadas, con resultado de seis vitorias e só un empate, mentres que na presente liga en Primeira RFEF os seus goles supuxeron xa dous puntos con senllos empates de moito mérito para o equipo adestrado por Antonio Fernández.