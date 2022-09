O Ceuta, primeiro rival do Pontevedra que cambia de adestrador

A Primeira RFEF xa ten ao seu primeiro adestrador destituído esta tempada, e sucedeu nun dos rivais directos do Pontevedra Club de Fútbol no Grupo I da competición.

Trátase de Chus Trujillo, técnico que dirixía á AD Ceuta e ao que se lle terminou o crédito tras só catro xornadas de campionato.

O conxunto da cidade autónoma, recentemente ascendido á categoría como o Pontevedra, iniciou o curso con catro derrotas (San Fernando, Cultural Leonesa, Fuenlabrada e Celta B), cun balance de 2 goles a favor e 8 en contra que lle colocou como pechacancelas.

Uns números que pesaron demasiado a pesar de ser o adestrador que comandou ao Ceuta o curso pasado logrando o ascenso.

"Contribuíu directamente ao logro do ascenso a Primeira Federación a pasada campaña 21-22 tivo un labor intachable dentro da entidade e é por iso que tanto directiva, como corpo técnico e plantel estamos e estaremos sempre agradecidos do seu paso pola entidade Caballa", sinalou o Ceuta no seu comunicado oficial de despedida.

O seu substituto será José Juan Romero, preparador con pasado na entidade ceutí e que a tempada pasada logrço o ascenso a Primeira RFEF dirixindo ao Eldense.

O Pontevedra non se medirá ao Ceuta ata a xornada 13 de competición, o próximo 27 de novembro, nun partido que se xogará na cidade autónoma en horario matinal (12.00 horas).