O Cisne leva o rosa da Asociación Española Contra o Cancro á Liga Asobal

O Cisne, coas camisetas rosas da Asociación Española Contra o Cancro © Club Cisne Balonmano

Durante os últimos días, con motivo do Día Internacional de Loita Contra o Cancro de Mama, os actos de apoio e visibilización sucedéronse en diversos ámbitos da comarca, tamén no deportivo.

Neste sentido o Club Cisne Balonmán levou a reivindicación á Liga Asobal, no partido que este domingo enfrontáballe ao Bada Huesca.

Xogadores e corpo técnico do equipo pontevedrés, ademais de representantes da base, saltaron á pista do pavillón de Príncipe Felipe lucindo as camisetas rosas conmemorativas da Asociación Española Contra o Cancro (AECC).

Ademais para os afeccionados, instalouse unha mesa no pavillón na que voluntarios da AECC informaron sobre os servizos que a asociación presta de maneira gratuíta a pacientes oncolóxicos e a súa contorna.