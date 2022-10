A baixa de Yelko por sanción abre novas opcións no once do Pontevedra

A décima xornada de liga traerá obrigatoriamente cambios no Pontevedra Club de Fútbol, que perde por sanción por sanción a un home ata o de agora imprescindible para o técnico, Yelko Pino.

O centrocampista vigués, titular ata a data en todas e cada unha das xornadas na medular xunto a Miguel Román, viu en León a súa quinta amoestación da tempada, carrexando unha sanción que previsiblemente será confirmada este mércores polo Comité de Competición.

A súa ausencia obrigará a Antonio Fernández a variar de novo un once inicial que non repetiu aínda no que vai de liga, abrindo novas opcións na sala de máquinas do equipo.

Con Miguel Román indiscutible por agora, a dúbida é quen ou quen lle acompañarán no centro do campo no importante duelo contra o San Fernando do próximo domingo 30 de outubro (17.00 horas) en Pasarón. Neste sentido Borja Domínguez, xa recuperado da súa lesión e tras sumar minutos no Reino de León, é unha dos posibles recambios naturais, como tamén o é un Mario Ortiz que foi titular en dúas ocasións. Todo sen descartar incluso a presenza dos dous para reforzar esa parcela do xogo.

A parte positiva para o técnico é que salvo a citada ausencia de Yelko, peza importante na construción do xogo ofensivo, e a Guèye por estar concentrado coa selección sub-23 de Senegal, o resto de futbolistas apuntan a estar dispoñibles a fin de semana ao baleirarse a enfermería despois de moitas semanas.

No que respecta ás sancións, ademais da quinta cartolina amarela de Pino, queda con catro tarxetas e a unha da suspensión Víctor Vázquez 'Churre'.