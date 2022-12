Un Marín Futsal negado ante o gol cae contra o Amarelle no derbi galego (0-2)

Partido entre Marín Futsal e Amarelle na Raña © Cristina Saiz Partido entre Marín Futsal e Amarelle na Raña © Cristina Saiz

A mala serie continúa para o Marín Futsal, que caeu este sábado na Raña contra o Viaxes Amarelle e segue sen ver a vitoria en liga desde o mes de setembro.

Dominou o inicio do encontro o cadro marinense, que avisaba cun primeiro disparo de Adri que non vía porta. Mentres, as coruñesas estaban cómodas en tarefas defensivas pese ao asedio local nos seus intentos de abrir a lata e que tiñan en Ceci, cun tiro afastado, as opcións de facer o 1-0.

Co paso dos minutos, o Amarelles ía tomando o control do balón e empezaba a xerar perigo na portería de Silvia Aguete. Tívoa Tety para as de Coruña cun remate que estrelou no segundo pau, e Bea Mateos para o Marín, culminando un disparo coa esquerda tras unha boa acción ofensiva.

O gol chegou cando se alcanzou o minuto 16 de xogo, Eli fixo unha boa presión á saída de balón local provocando un erro no rival que aproveitou Cris Lourés para facer o 0-1. O Marín buscou nos últimos instantes do primeiro tempo o tanto do empate pero a pesar dos intentos, non chegou.

Despois o paso polos vestiarios, as de Ramiro Díaz seguían sendo incapaces de superar a Leti Rojo e víanse obrigadas a correr riscos sobre a cancha, optando polo xogo de cinco a catro minutos do final.

Pero por máis que o tentaban, as locais non marcaban e dispoñían dun lanzamento desde os dez metros a pouco máis dun minuto do final. Ceci disparaba e Leti Vermello desviaba cara a Bea Mateos, que estrelaba o esférico no pau.

Xa na recta final e con todo o Marín envorcado en ataque, Leti Rojo desde cancha propia aproveitando que a portería estaba baleira convertía o 0-2 co que sentenciou o derbi galego.

MARÍN FS (0): Silvia Aguete; Café, Adri, Ceci e Ale de Paz (quinteto inicial). Tamén xogaron, Bea Mateos, Pau, María León e Lara Balseiro.

VIAXES AMARELLE FSF (2): Leti Rojo; Cárol, Cris Lourés, Eli e Tety (quinteto inicial). Tamén xogaron, Lau Doce, Claudia Lobo, Stepanenko e María Gómez.

Goles: 0-1, min. 16 Cris Lourés. 0-2, min. 40 Leti Rojo.

Incidencias: A Raña. Colexiados, Menéndez Nistal e Vilas López. Amoestaron a Jorge Basanta, adestrador do Viaxes Amarelle. O taekwondista marinense Iván García realizou o saque de honra tras a prata conseguida no Mundial celebrado en México.