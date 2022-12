O Arxil segue crecendo con triunfo ante Unicaja (75-51)

Partido entre CB Arxil e Unicaja no CTGD © Cristina Saiz Partido entre CB Arxil e Unicaja no CTGD © Cristina Saiz Partido entre CB Arxil e Unicaja no CTGD © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil conseguiu este sábado no CGTD unha nova vitoria en Liga Feminina 2 contra Unicaja. As de Mayte Méndez fixeron un moi bo inicio que lles valeu para coller unha importante primeira renda que lles serviu para manexar o devir do encontro e asinar un novo triunfo esta tempada.

No primeiro cuarto o conxunto verde fíxose claro dominador, estando acertadas de fronte ao aro e tamén en terreo defensivo para facer un parcial de 17-9.

Aínda quedaban moitos minutos por disputar, pero o Arxil sentía cómodo sobre a cancha e estiraba aínda máis a vantaxe sobre un Unicaja ao que non lle saían as cousas (38-23).

Despois do descanso a eficacia anotadora de ambos os conxuntos baixou notablemente (12-9), algo que non afectou ao Arxil, que xa conseguira unha importante distancia sobre o seu rival e só tiña que manexar ben esa diferenza para que non houbese sorpresas.

E cun resultado de 50-32 chegouse aos últimos 10 minutos, momento que aproveitaron as de Mayte Méndez para respirar e aproveitar os tempos en cada un dos ataques para manter a vantaxe e amarrar un novo e importante triunfo en casa (75-51)​.

Consulta as estatísticas do partido nesta ligazón