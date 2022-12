O Racing de Ferrol rompe a imbatibilidade do Pontevedra en Pasarón (0-2)

Partido entre Pontevedra e Racing de Ferrol en Pasarón © Cristina Saiz Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Racing de Ferrol en Pasarón © Cristina Saiz Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Racing de Ferrol en Pasarón © Cristina Saiz Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Racing de Ferrol en Pasarón © Cristina Saiz

Duro golpe o recibido polo Pontevedra Club de Fútbol ante o Racing de Ferrol en Pasarón este domingo, caendo por un inxusto 0-2 nun partido no que mereceron moitísimo máis, sobre todo na segunda parte, na que sacaron os dentes gozaron de infinidade de ocasións pero foron incapaces de bater a Gazzaniga. Rompeu así o cadro ferrolán coa imbatibilidade dos granates no seu feudo, sendo máis eficaces para gol cun primeiro que chegou desde un fóra de xogo que o colexiado non pitou e un segundo no que aproveitaron un erro na saída de balón de Martín Diz para facer o definitivo 0-2.

A primeira ocasión máis clara chegou para o Racing de Ferrol aos cinco minutos de xogo tras interceptar un pase no seu campo. Envío á esquerda a Heber Pena, que sacou un tiro que rexeitou a defensa granate, o esférico caeu a Carlos Vicente, que estaba só diante de Cacharrón, pero o seu disparo coa súa perna mala foise ás nubes. Era o primeiro aviso do '23' visitante.

Dominaban os de verde, moi intensos cando non tiñan a posesión buscando un roubo rápido co que sorprender a un Pontevedra que tentaba atopar a Brais e Charles arriba, pero que non o conseguía e ao que lle estaba tocando sufrir, sobre todo polas bandas, onde Heber Pena e Carlos Vicente eran un pesadelo para os laterais.

Pero o Pontevedra asustou ao Ferrol tras un roubo na súa propia área. Corría o minuto 13 de xogo, despexou a zaga granate e o balón chegou a Brais Abelenda, que fixo unha parede con Charles, o '8' circulou ata o bordo da área grande, abriu á esquerda a Martín Diz, pero o seu tiro foise desviado ao lateral da rede.

Replicó na seguinte xogada o Racing cunha boa combinación ata chegar a pisar área de Cacharrón e na que fixeron o primeiro gol da tarde, aínda que con moita polémica. O esférico chegou a Brais, este centrou cara ao segundo pau onde estaba Carlos Vicente, que rematou ao interior da rede, sen oposición, pero chegado dun fóra de xogo que o árbitro non pitou e deu o tanto por válido.

Tocaba remar ao contraxeito, pero os nervios estaban a flor de pel a pesar de que aínda quedaba moito partido por diante. O Pontevedra tiña as cousas claras pero non saían, mentres o Ferrol, con moi poucos pases, xa pisaba área granate e xeraba perigo.

Cando se cumpría a media hora de xogo chegou outro xerro de auga fría para os locais. Sacou un córner o Racing, o balón quedou morto a Martín Diz que, por non despexar, tentou regatear a Vicente, que lle roubou a carteira, foi ata liña de fondo, enviou o balón atrás a Joselu e este enviou un derechazo que non puido deter Cacharrón para facer o 0-2.

Necesitaba o Pontevedra arriscar, pero o balón non lle duraba nada e os pases non chegaban ao seu destino. O Ferrol, mentres tanto, estaba cómodo e era unha ameaza no xogo rápido grazas á velocidade dos seus xogadores de arriba, que estaban a ser imparables para a defensa pontevedresa.

Avisou o equipo de Antonio Fernández nada máis saír dos vestiarios, cunha clara chegada tras unha boa triangulación entre Brais, Charles e Alberto Rubio, que finalizou cun bo derechazo que atallou sen problemas Gazzaniga. Precisamente o gardameta visitante empezaba a ter que intervir con maior frecuencia que na primeira parte.

Os granates seguían en busca dun gol que non chegaba e ameazaba con posesións longas e centros á área e gozaba dos seus mellores momentos con chegadas de certo perigo a portería do Racing. Foi así como Borja Domínguez tivo nas súas botas o primeiro gol do Pontevedra, chegando desde atrás para rematar por arriba un centro ao momento de penalti de Alberto.

Vivían os de Pasarón como querían, poñendo en aprietos á defensa visitante pero sendo incapaces de abrir a lata. Tívoa tamén Yelko dentro da área, que entrara en lugar de Martín Diz, pero emborrachouse co balón e fixo un recorte de máis, Bernal botóuselle enrriba e desaproveitou unha das oportunidades máis claras para o Pontevedra. Replicó na seguinte xogada o Ferrol, cun contragolpe liderado por Carlos Vicente e a súa velocidade punta, pero para fortuna dos locais apareceu Cacharrón para deter o que podía ser o definitivo 0-3.

O partido entrou nunha continua ida e volta con ocasións para ambos os equipos. Rubio avisaba para o Pontevedra, pero o seu disparo foi brando e detívoo Gazzaniga, e o Ferrol forzaba unha contra cos recentemente ingresados Manu Xusto, del Pozo e Luís Chacón, pero o disparo do '11' foise por moi pouco.

Coa entrada de Guèye e Rufo imprimiu máis velocidade arriba o cadro granate, e foi o primeiro o que puido anotar nada máis entrar no terreo de xogo, pero o seu tiro foise fóra. Tamén os visitantes perdoaban cada vez que chegaban a área de Cacharrón, que salvaba os mobles a un Pontevedra ao que aínda quedaban 10 minutos para dar a volta ao marcador.

Á desesperada recorreu o equipo de Antonio, dando entrada a máis artillería arriba a ver se así chegaba o gol. Entraron Mario Ortiz e Bakero, pero a actitude e as ganas foron insuficientes e o Pontevedra quedou sen tempo a pesar da cantidade de ocasións das que gozou nesta segunda parte.

PONTEVEDRA CF (0): Pablo Cacharrón, Samu Araújo, Churre (Rufo, min. 72), Miguel Román, David Soto, Brais Abelenda, Alberto Rubio (Guèye, min. 72), Martín Diz (Yelko, min. 60), Charles (Mario Ortiz, min. 82), Borja Domínguez (Bakero, min. 82) e Seoane.

RACING DE FERROL (2): Gazzaniga, Bourdal, Aitor Pascual (Fornos, min. 92), Jesús Bernal, Heber Pena (Manu Justo, min.70), Álex López (del Pozo, min. 70), David Castro, Manzanara, Brais Martínez, Joselu (Luis Chacón, min. 70) e Carlos Vicente (Pep Caballé, min. 85).

Goles: 0-1, Carlos Vicente (min. 14). 0-2, Joselu (min. 30)

Incidencias: Partido correspondente á xornada 14 do Grupo I da Primeira Federación disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.451 espectadores. Antes do partido a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, entregou a Charles unha camiseta conmemorativa co número 84 polo récord conseguido a pasada fin de semana ao converterse no máximo goleador do club.